'Ворог готується': в ОК 'Південь' попередили про новий масштабний обстріл України

Військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог може здійснити підступний удар будь-якої миті.

Українців попередили про можливу підготовку росіян до ракетного удару / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська можуть готуватися до нового масованого обстрілу України. Загарбники вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

За даними ОК "Південь", на борту чотирьох ракетоносіїв росіян, які зараз перебувають у Чорному морі, може перебувати до 24 "Калібрів".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог може здійснити підступний удар будь-якої миті.

"Імовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначають військові.

Ракетний терор РФ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Український гарант закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

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