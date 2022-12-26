"Росія може здійснити ще 2-3 масових обстріли": Буданов пояснив, яка в РФ ситуація з ракетами

Країна-агресорка зменшила інтенсивність атак на територію України, тому що ракет мало, а так швидко поповнити запаси завдяки промисловості нереально.

Росії вистачить ще на 2-3 масових обстріли України/ УНІАН, Міноборони РФ

У Росії залишилася така кількість ракет, якої вистачить на 2-3 масових обстріли України.

Якщо країна-агресорка здійснить ці обстріли, у неї взагалі можуть закінчитися ракети. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю LIGA.net.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", – зазначає Буданов.

Глава ГУР пояснив, що Росія знизила інтенсивність ракетних обстрілів по Україні саме через швидке закінчення ракет. При цьому промисловість країни-агресорки не здатна швидко поповнювати запаси.

"Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", – наголосив Буданов.

Раніше повідомлялося, що у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні. Буданов розповів, що окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України приблизно в 7-10 днів.

Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська можуть готуватися до нового масованого обстрілу України. Загарбники вивели чотири носії "Калібрів" у Чорне море.

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