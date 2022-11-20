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Росія випустила понад 4700 ракет по Україні: Зеленський просить зупинити терор

20 листопада 2022, 22:27

Президент України наголошує, що повернення миру можливе, але не з терором.

Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
Володимир Зеленський / Офіс президента України, 10-та гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська випустили по Україні понад 4500 тисяч ракет.

Таку заяву президент зробив у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії

"Звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Росія застосувала понад 4700 ракет за 270 днів повномасштабної війни. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані до Росії. Мільйони виїхали з України в інші країни, рятуючись від війни", - сказав Зеленський.

За його словами, ми повинні зупинити російську агресію. Повернення миру можливе. Але воно можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили до трьох житлових будинків.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що результатів від них "не так багато". Гнат переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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