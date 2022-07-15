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Один згорів в авто, другий загинув з мамою: ракета вбила у Вінниці хлопчиків 7 і 8 років

15 липня 2022, 14:08

Особи двох дітей вдалося ідентифікувати тільки зараз.

Последствия удара ракетой по Виннице
Последствия удара ракетой по Виннице / ГСЧС Украины

У Вінниці поліція ідентифікувала двох загиблих внаслідок ракетного удару дітей. До цього часу із трьох дітей, життя яких обірвали окупанти ракетною атакою на місто 14 липня, була відома особа лише однієї дівчинки – 4-річної Лізи.

Тепер шляхом аналізу ДНК вдалося ідентифікувати інших загиблих неповнолітніх. Це двоє хлопчиків 7 і 8 років. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

"Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований", – розповів Клименко.

читайте такожРакета вбила у Вінниці двох працівниць медцентру, двоє лікарів закладу у важкому станіТакож він зазначив, що мама загиблої 4-річної Лізи зараз перебуває у лікарні. Вона у важкому стані.

Загалом уже вдалося ідентифікувати 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.

"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", – зазначає голова Нацполіції.

Восьмеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

До лікарів за меддопомогою звернулися загалом 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених четверо дітей.

  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України
  • Наслідки ракетного удару по Вінниці
    Наслідки ракетного удару по Вінниці ДСНС України

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Серед загиблих у Вінниці – 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з розвитку дітей. Мама, яка вела свій блог, встигла викласти останнє відео з донькою за 1,5 години до трагедії. Потім життя дитини обірвалося, а Ірина потрапила в реанімацію.

Також загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Ще двоє лікарів, які працюють у цьому закладі, зараз перебувають у важкому стані в лікарні.

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