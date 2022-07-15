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Військовий експерт Жданов розповів, куди хотіли потрапити окупанти при обстрілі Вінниці

15 липня 2022, 16:56

Окупанти знали, куди саме направляють ракети по Вінниці.

Вінниця, ракетний удар по Вінниці
Ракетний удар по Вінниці / ДСНС

Обстрілюючи цивільні об'єкти в Вінниці, внаслідок чого десятки людей загинули, російські окупанти прекрасно знали.

Як каже військовий експерт Олег Жданов, окупанти саме туди і цілилися, оскільки відхилення для смертоносної ракети становить всього 3 метри.

"Кругове відхилення становить не більше 3 метрів для такої ракети, як "Калібр". Тобто вона прицільно прилетіла туди, куди її направили", - говорить експерт, передає ТСН.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

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війна в Україні Вінниця Олег Жданов війна Росії та України
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