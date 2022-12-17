Російська ракета вбила подружжя у Кривому Розі: під завалами виявили тіло малюка

Тіло дитини знаходилося під завалами на другому поверсі будинку, розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Розбір завалів в Кривому Розі / t.me/dnipropetrovskaODA

16 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Стало відомо, що загинуло молоде подружжя Люда і Саша, а їх старший син став сиротою . Молодшого, півторарічного, шукали під завалами з самого ранку і знайшли після півночі 17 грудня мертвим.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що тіло дитини знаходилося під завалами на другому поверсі будинку.

Загинули також батьки дитини і 64-річна жінка - в цілому чотири людини. Старший брат малюка, який був у бабусі, залишився сиротою. Ще тринадцять людей отримали поранення, серед них четверо дітей.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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