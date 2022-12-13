"Ситуація плачевна": полковник ЗСУ назвав причину ракетного дефіциту у РФ

Ракет Іскандер в Росії залишилося мало - трохи більше сотні, підкреслив Роман Світан.

Роман Світан оцінив ракетний потенціал РФ / vpk.name

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував інформацію про ракетний дефіцит в РФ на тлі масованих ударів по Україні.

За його словами, ракет Іскандер в Росії залишилося мало – трохи більше сотні, і виробляти вона їх не може в колишніх кількостях. Про це він повідомив в ході чату в Главреді.

"До початку повномасштабного вторгнення в Україну у Росії було близько 800-900 ракет Іскандер. Росії знадобилося кілька років, щоб виробити таку кількість", - підкреслив експерт.

Він пояснив, що ракета Іскандер - досить складна система, як і будь-яка балістична високоточна ракета: "Вона збирається з нової елементної бази, якої зараз у Росії немає. У росіян були певні запаси елементної бази, але це був НЗ. І тепер вони вже ніколи не зможуть зробити такої кількості ракет, що було".

"За Іскандерами Росія вийшла в НЗ, тому ми не бачимо їх використання. По решті ракет теж плачевна ситуація. Однак Росія ще може виробляти Х-101. Це нова ракета, яку росіяни зовсім недавно поставили на бойове чергування. У росіян ще є деякий запас елементної бази, який був накопичений до початку широкомасштабного наступу в Україні. Але і цей запас кінцевий. Тому росіяни Іскандери не використовують", - додав Світан.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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