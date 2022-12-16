Російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі, їхня дитина – під завалами

Поранення отримали 13 людей, з яких 4 – діти. У важкому стані після атаки перебуває 7-річна дівчинка.

Російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі / Telegram Валентин Резніченко

У п'ятниую, 16 грудня, внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинули троє людей – молоде подружжя та літня жінка. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син", - написав Резніченко.

За його словами, поранення отримали 13 людей, з яких 4 – діти. Всіх забрали до лікарні. У важкому стані після атаки перебуває 7-річна дівчинка.

"Родини просто жили у своєму будинку… Росіяни заплатять за кожне скалічене життя", - наголосив голова ОВА.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п’яти під’їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

У країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Поки російські снаряди вбивали мирних українців та руйнували інфраструктуру нашої країни, у Кремлі назвали свої воєнні злочини "гуманітарною ракетною атакою".

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