Частота ракетних ударів по Україні зменшиться: експерт назвав причину

Підготовка до нових ракетних ударів може збільшитися до трьох-трьох з половиною тижнів.

Частота ракетних ударів зменшиться / Колаж pixabay.com, facebook.com

Частота російських ракетних ударів по Україні значно зменшиться. Все через вибухи на аеродромах в РФ, де були серйозно пошкоджені ворожі літаки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Це стало причиною передислокації російських літаків вглиб країни, що значно збільшує час підльоту літаків до точок пуску ракет.

"Буде збільшуватися час між підготовкою боєкомплекту, необхідних літаків. Фактично, якщо раніше ми могли говорити про в середньому два тижні, протягом яких росіянам було необхідно підготувати боєкомплект, то зараз це буде значно більше – три-три з половиною тижні. А, може, і більше", - сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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