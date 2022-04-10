УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантів

10 квітня 2022, 16:38

У бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

війська, ЗСУ
Війська / Київська ОВА, скріншот

Український воїн з позивним "Кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати.

У бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

"У хлопця на рахунку два роки служби, тисячі бойових історій і повна впевненість у своїх силах", - пише Антон Геращенко в Telegram.

На відео українець розкрив деякі деталі, як йому вдалося знищити військову техніку РФ під Сєвєродонецьком.

"У танках всі росіяни згоріли, як і належить", - доповідає наш військовий.

Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

читайте такожПодвиг українських захисників: один танк ЗСУ вступив у бій з ворожою колоною

Читайте також:

viber
війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертПереворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експерт В Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчинуВ Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчину Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуХвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу Місячний календар на травень 2022: найкращі дні місяцяМісячний календар на травень 2022: найкращі дні місяця
Підтримайте Главред

Останні новини

17:25

Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня весна

17:22

На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

17:16

ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажемВідео

17:09

"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українкуВідео

17:09

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:47

Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітингВідео

16:38

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантівВідео

16:31

Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпекиВідео

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

Реклама
14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

13:12

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

13:11

Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо росії та білорусі - Мінінфраструктури

12:55

ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на ІзюмВідео

12:55

У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікВідео

12:53

Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

12:26

Вбивства цивільних зняла камера, замість будинків – руїни: як виглядає Макарів після вторгнення РФФотоВідео

12:02

Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука

11:51

Російську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років

11:51

Колона військ Росії в 12 кілометрів пройшла на сході від Харкова

11:50

Смачна паска на Великдень 2022, яка вийде у кожного: готувати дуже просто і швидкоВідео

Реклама
11:38

"Син загинув, а дружину-інваліда діставали з розбомбленого будинку": розповідь жителя ЧерніговаВідео

11:27

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

11:24

Через великі втрати окупанти шукають поповнення в Придністров'ї - британська розвідка

11:21

Китай зв'язують по руках і ногахПогляд

11:08

Олексій Арестович. Кремль шукає, як упакувати поразкуВідеоблоги

10:47

8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів: ЗСУ знищили гору техніки

10:47

В Ірпені росіяни порвали і спалили сотні Біблій – фотоВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги

10:16

Путін у РФ шукає зрадників, що винні у провалі війни проти України - Арестович

10:05

Армія РФ - "постачальник" для військових України: ЗСУ захопили понад 1000 одиниць техніки ворога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти