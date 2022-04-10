"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантів

Війська / Київська ОВА, скріншот

Український воїн з позивним "Кіт" знищив 2 танки і 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії.

Як повідомляється, молодому українському танкісту всього 20 років, але мужності не позичати.

У бою були взяті полонені, значна кількість противника знищена.

"У хлопця на рахунку два роки служби, тисячі бойових історій і повна впевненість у своїх силах", - пише Антон Геращенко в Telegram.

На відео українець розкрив деякі деталі, як йому вдалося знищити військову техніку РФ під Сєвєродонецьком.

"У танках всі росіяни згоріли, як і належить", - доповідає наш військовий.

Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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