Облога Маріуполя: в ОП пояснили, чому не варто чекати контрудару ЗСУ

Руйнування в Маріуполі / соцмережі

У Збройних сил України на сьогодні немає можливості завдати деблокуючого удару, щоб прорвати кільце облоги Маріуполя.

Як заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону, українські війська скуті ударами противника північніше Волновахи і в зоні ООС.

Він пояснив, що прорватися до Маріуполя від Запоріжжя - занадто далеко і ризиковано, адже необхідно буде пройти майже 300 км під ударами російської авіації по голому степу.

Єдиний вихід для українських військ, як каже Арестович, триматися.

Він вважає, що українських сил у Маріуполі достатньо, щоб росіяни його не змогли взяти штурмом. При цьому головна проблема, за словами Арестовича, "в тому, що в місті залишилося 300 тисяч цивільних, і ворог зносить його з лиця землі".

читайте також"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них намітився успіх. Зокрема, це район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

За його прогнозом, резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів з того моменту, як їх введуть в бій.