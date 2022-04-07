Затримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля у Маріуполі і на Запоріжчині

На захоплених районах Маріуполя почалася мобілізація до армії РФ - Денисова / Фото Reuters

У містах і районах, які повністю або частково захоплені окупантами Росії, проводиться примусова мобілізація до російських військ. На околицях Маріуполя незаконна діяльність вже проводиться. У Василівці Запорізької області чотири дні тому загарбники стали затримувати на блокпостах чоловіків, повістки їм поки що не вручають. Москва порушила 51-у статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення, Україна закликала ООН до розслідування порушення прав людини під час війни. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що на тимчасово захоплених Росією околицях Маріуполя вже почалася примусова мобілізація до російської армії.

"У містах, повністю або частково захоплених рашистською армією, починається примусова мобілізація до Збройних сил агресора. В околицях Маріуполя, тимчасово контрольованих російськими бойовиками, окупанти примусово мобілізують чоловіків. За інформацією жителів, мобілізованих планують використовувати як "гарматне м'ясо" у вуличних боях в місті для прикриття ворожої армії і терористів так званої "ДНР", - написала Денисова.

Крім того, омбудсмен розповіла про те, що на блокпосту у Василівці Запорізької області вже стали затримувати чоловіків. Почали перепис чоловічого населення. Однак повістки їм наразі не вручають. Не виключено, що їх теж змушуватимуть воювати за російські окупаційні війська.

"Чотири дні тому у Василівці Запорізької області кафіри стали затримувати чоловіків на блокпосту. Почався перепис чоловічого населення. Повісті їм поки не вручаються. Ймовірно, що цих чоловіків також змушуватимуть воювати за підрозділи рашистської армії", - додала уповноважена з прав людини.

Також вона підкреслила, що РФ такими діями порушує 51 Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Документ суворо забороняє країні-окупанту мобілізувати цивільних осіб. Комісія ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну має врахувати такі факти військових злочинів і порушення прав людини.

Прихована мобілізація в Росії на війну з Україною

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше казав про те, що прихована мобілізація у РФ на війну з Україною може стати одним із процесів, який знищить режим Путіна. За його словами, про це свідчить і панічна реакція на "заклик" в мовчазному російському регіоні.

На захопленому Донбасі на війну проти України мобілізували студентів вузів. У підсумку вони потрапили в полон до ЗСУ і заявили, що заздалегідь жодної військової підготовки та медичної комісії не проводили. Воювати проти українських військ забирали всіх підряд.

Військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що Росія має намір мобілізувати на війну близько 134 тисяч солдатів строкової служби і вже підтягнула 100 тисяч людей з резерву. Цих сил може вистачити для участі у війні з Україною за Донбас.

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