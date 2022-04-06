США нададуть Україні по 10 протитанкових систем на кожен танк РФ – Блінкен/ Фото Reuters

Сполучені Штати Америки і їхні союзники частково уже надали і ще нададуть Україні по 10 протитанкових систем на кожен російський танк.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Фрагмент його інтерв'ю оприлюднили на сайті шоу Today на каналі NBC.

Блінкен зазначив, що США поставляють Україні ту військову допомогу, яка потрібна, щоб мати змогу захищатися від російських загарбників.

"На кожен російський танк в Україні ми поставили або скоро поставимо 10 протитанкових систем. Те, що їм необхідно, щоб діяти швидко та ефективно, захищатись від літаків, які обстрілюють їх з неба, танків, які намагаються стерти їхні міста з лиця землі", – сказав Блінкен.

Військова допомога Україні від США

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що скоро США передадуть Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме у себе:

Ракетні системи з лазерним наведенням,

Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade,

Безпілотні повітряні системи Puma,

Засоби протидії безпілотним літальним системам;

Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби,

Нестандартні боєприпаси малого і великого калібру,

Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика,

Тактичні безпечні системи зв'язку,

Нестандартні кулемети.

Також повідомлялося, що 30 американських конгресменів надіслали Байдену лист, у якому вимагають надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, вони закликали надати винищувачі, протикорабельні ракети і ракети класу "земля-повітря".

Раніше стало відомо, що Пентагон планує передати ЗСУ 10 безпілотників Switchblade-600 з протитанковими боєголовками. Нова зброя буде поставлятися в Україну в межах військової допомоги від Пентагону на суму $300 млн, яка була оголошена 1 квітня.

Читайте також: