Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - Арестович

Арестович, війна / Колаж Reuters, Офіс президента

Війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, вони можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки загрузли через міцну оборону міста українськими захисниками.

"Вони (окупанти - ред.) всі сили, швидше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язали, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх прорвати дуже важко", – заявив Арестович, передає 24 канал.

За словами радника керівника Офісу президента, також загарбники планують кинути частину сил і на зону ООС, щоб взяти в облогу Краматорськ і Слов'янськ.

Арестович не вірить в те, що окупанти можуть піти на Дніпро і Запоріжжя.

"Найкраще, що б я зробив на їхньому місці - це просто підписав би мирний договір, домовився, частина сил, які вони сюди тягнуть - залишив би на вихід. Тому що вихід - це дуже непроста військова операція", - додав Арестович.

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Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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