Доведеться виколупувати з-під асфальту: що Javelin і NLAW роблять з російськими танками

Російський танк вже точно непридатний до використання.
ПЗРК Javelin і NLAW в руках бійців ЗСУ чудово проявили себе війні проти окупантів. З їх допомогою наші захисники знищили вже не один десяток ворожої техніки.
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднили відео знищення російського танка.
"Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками", - йдеться в підписі до ролика.
На опублікованих кадрах показаний російський танк після того, як українські військові завдали по ньому удару. Він по вежу провалився під асфальт.
Нагадаємо в Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони в боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.
Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.
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