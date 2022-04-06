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Доведеться виколупувати з-під асфальту: що Javelin і NLAW роблять з російськими танками

6 квітня 2022, 12:29

Російський танк вже точно непридатний до використання.

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Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками / скріншот з відео

ПЗРК Javelin і NLAW в руках бійців ЗСУ чудово проявили себе війні проти окупантів. З їх допомогою наші захисники знищили вже не один десяток ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднили відео знищення російського танка.

"Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками", - йдеться в підписі до ролика.

На опублікованих кадрах показаний російський танк після того, як українські військові завдали по ньому удару. Він по вежу провалився під асфальт.

Нагадаємо в Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони в боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

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