Доведеться виколупувати з-під асфальту: що Javelin і NLAW роблять з російськими танками

Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками / скріншот з відео

ПЗРК Javelin і NLAW в руках бійців ЗСУ чудово проявили себе війні проти окупантів. З їх допомогою наші захисники знищили вже не один десяток ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднили відео знищення російського танка.

"Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками", - йдеться в підписі до ролика.

На опублікованих кадрах показаний російський танк після того, як українські військові завдали по ньому удару. Він по вежу провалився під асфальт.

Нагадаємо в Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони в боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України завдали чіткого удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна по новітньому російському ударному вертольоту Ка-52.

Читайте також: