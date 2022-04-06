Чехія озброїла Україну десятками танків Т-72 і БМП

/ Twitter/OSINTdefender

Збройні Сили України отримають від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

Поїзд в с бронетехнікою вже на шляху в Україну, пише чеське видання Echo24.

Зазначається, що рішенням чеської влади Україні безкоштовно передали немодернізовані танки Т-72 радянських часів, які перебували в резервах.

Чеська армія мала на складах близько 90 танків, але активно експлуатується лише близько 30 модернізованих машин.

/ Twitter/OSINTdefender

Крім того, в Україну також вирушили і бойові машини піхоти чехословацького виробництва (БМП-1).

Додамо, що постачання бронетехніки в Україну підтвердив голова комітету нижньої палати парламенту Чехії з європейських справ, депутат Ондржей Бенеші в Twitter.

/ Twitter/OSINTdefender

Танк Т-72

Інша назва "Урал" — післявоєнний радянський середній і основний танк. Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння в СРСР з 1973 року.

Перебуває на озброєнні країн СНД, експортувався в держави Варшавського договору, Фінляндію, Індію, Іран, Ірак, Сирію. Модифікації Т - 72 випускалися за ліцензією в Югославії (M-84), Польщі (PT-91), Чехословаччині та Індії.

/ Twitter/OSINTdefender

Всього випущено близько 30 тисяч одиниць.

Озброєння

Гармата:

калібр 125-мм;

тип 2А46, Гладкоствольна;

довжина ствола, калібрів 48;

боєкомплект гармати 39 (в т.ч. 22 постр. в АЗ);

дальність стрільби до 9,4 км.

Кулемет:

1 × 12,7 НСВТ;

1 × 7,62-мм ПКТ.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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