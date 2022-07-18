Росіяни ввечері потужно вдарили по Миколаєву, в області багато поранених

Росіяни обстріляли Миколаїв 18 липня / Фото Telegram

Увечері в понеділок, 18 липня, росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. У результаті атаки постраждала одна жінка, йдеться в заяві начальника Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кима під час сьогоднішнього телемарафону.

"Увечері о 17: 15 був ще удар, поранена одна жінка. Загалом по області поранено 17 осіб, без жертв", - зазначив він.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що був обстріляний Корабельний район.

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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