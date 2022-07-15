Ракетний удар по Миколаєву: у місті пролунали 10 потужних вибухів

Вибухи в Миколаєві 15 липня, над містом - клуби диму / Фото Telegram

Ранок п'ятниці, 15 липня, в Миколаєві почався з виття сирени повітряної тривоги і вибухів. Ракетний удар по місту підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, прогриміли вже 10 вибухів. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриттів.

"Понад 10 потужних вибухів прогриміли у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з чзгодом!" - написав Сєнкевич в Telegram.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що в Миколаєві є "прильоти", над містом підіймається дим. Пишуть про влучання чи то в житловий будинок, чи то поруч з ним.

Вибухи в Миколаєві прогриміли вранці 15 липня / Фото Telegram

Жителі міста нарахували близько 15 вибухів. Повідомляється, що вибухова хвиля б'є шибки далеко від місця ракетних ударів.

"У місці прильоту просто величезна хмара диму. Б'ють в одне і те саме місце. Запускають з-під Херсона", - пишуть Новини Миколаєва.

Ракетний удар по Вінниці 15 Липня 2022

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 23 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Близько 117 осіб поранено, 64 з них зараз перебувають у важкому стані, 5 – у критичному. Доля десятків людей невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Крім того, внаслідок по Вінниці загинули дві співробітниці медичного центру Нейромед – адміністратор Гулу Катерина і менеджер Харченко Тетяна. Ще двоє медикиків установи - у важкому стані.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що після удару по Вінниці затримали кілька десятків людей. Їх перевіряють на причетність до коригування ракетних обстрілів.

Інші новини: