Масований обстріл Миколаєва: у місті пролунала серія потужних вибухів

В місті під час повітряної тривоги відбулося близько 10 сильних вибухів.
Російські загарбники у ніч на 18 липня знову масово обстріляли Миколаїв.
У місті пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Загалом, за словами мера, відбулося близько 10 вибухів. Вони сталися під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 03:06.
"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10… Не ігноруйте правила безпеки!", – йдеться у повідомленні міського голови.
Деталей щодо наслідків вибухів поки що не повідомляється.
Минулої ночі окупанти також обстріляли Миколаїв ракетами. По місту було випущено 10 ракет. У місцях влучень спалахнули пожежі. Мер міста Олександр Сєнкевич закликав жителів не ігнорувати правила безпеки.
Нагадаємо, 15 липня РФ запустила 10 ракет по Миколаєву – окупанти вдарили по двох університетах міста.
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