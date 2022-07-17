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"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного удару

17 липня 2022, 07:35

У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів. За попередніми даними, в місті спалахнули пожежі. Мер Олександр Сєнкевич підтвердив ракетний обстріл Миколаєва.

ракета
У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів / Фото УНІАН

У ніч на неділю, 17 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту було випущено 10 ракет. У місцях влучень спалахнули пожежі.

Мер міста Олександр Сєнкевич закликав жителів не ігнорувати правила безпеки.

"Близько 10 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві. За попередніми даними, є загоряння. Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки!", - написав Сенкевич у Telegram і пообіцяв подробиці повідомити згодом.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що ракети по Миколаєву запускають з тимчасово окупованої Херсонської області.

"Орки запускають ракети з тимчасово окупованої Херсонської області. Мстяться за зруйнований 2 години тому штаб. Проти ЗСУ вони воювати не можуть, тільки тероризувати цивільних", - зазначають Новини Миколаєва.

Українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми й склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області. Про це повідомляє Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів, спалахнула велика пожежа.

Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду потрапили три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 24 загиблих мирних жителів. Понад сотня людей поранено. Доля десятків людей невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. У момент попадання ракети дівчинка йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, проте уламком їй відірвало ногу.

Пізніше Україну вразило фото перевернутої дитячої коляски і загиблої після російського ракетного удару дитини.

Інші новини:

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