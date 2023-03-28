Росіяни знищують ще одне місто України: що відбувається в Бахмуті та Авдіївці

Ситуація в Авдіївці загострилася. Як каже військовий експерт Олег Жданов, шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут.

Сергій Череватий / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

За добу українські військові ліквідували або поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута, за який тривають постійні бої.

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Вбито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", - розповів Череватий в ефірі телемарафону.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 удари. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

відео дня

Ситуація в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці загострилася. Як каже військовий експерт Олег Жданов, шанси захопити Авдіївку у Росії набагато менше, ніж шанси взяти Бахмут.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, Україна "зробила висновки" після Бахмута, тому у випадку з Авдіївкою місто закрили відразу. Звідти евакуюють цивільних разом з міськими службами і готуються до оборони.

"До речі, Авдіївка завжди була таким форпостом. І в Авдіївці є ділянки фронту, які ще знаходяться на позиціях 23 лютого 2022 року. Ні на метр не зрушили. Ми готуємося до оборони цього міста", - додав військовий експерт.

Ситуація під Авдіївкою

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Окремо, війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашковський розповідав, що українські військові ведуть важкі бої з окупаційними військами Росії в Донецькій області. Загарбники атакують Авдіївку і намагаються оточити місто.

Військовий експерт Олег Жданов також раніше зазначав: російські окупанти розуміють, що їм не вдається захопити Бахмут, і вони переключилися на Авдіївку. Саме на цей напрямок військове командування країни-агресора перекинуло кілька своїх підрозділів, чим і сповільнило наступ під Бахмутом.

Читайте також: