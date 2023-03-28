"Буде гарячіше, ніж у Бахмуті": РФ може перекинути війська до іншого міста – Жданов

Цього тижня російські загарбники можуть змінити свій основний напрямок для атак і перейти до позиційної війни.

РФ може перекинути війська від Бахмута до іншого міста, припускає Жданов/ Главред, 36 ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупанти можуть перекинути основні сили до міста Авдіївка на Донбасі. Цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут.

Цього тижня слід очікувати позиційної війни. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 Каналу.

Експерт зазначає, що російські загарбники можуть переключитися на захоплення Авдіївки, тому що їм уже багато місяців підряд не вдається захопити Бахмут.

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"Авдіївка може стати більш гарячою точкою, ніж Бахмут. Вони будуть просто намагатись переносити туди основні зусилля. Те саме, що було минулих два тижні у Бахмуті, коли вони просто атакували для того, щоб досягнути хоч якогось успіху", – сказав військовий експерт.

Ситуація під Авдіївкою

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Зокрема, війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашковський розповідав, що українські військові ведуть важкі бої з окупаційними військами Росії у Донецькій області. Загарбники атакують Авдіївку і намагаються оточити місто.

Військовий експерт Олег Жданов також раніше зазначав: російські окупанти розуміють, що їм не вдається захопити Бахмут, і вони переключилися на Авдіївку. Саме на цей напрямок військове командування країни-агресора перекинуло кілька своїх підрозділів, чим і сповільнило наступ під Бахмутом.

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