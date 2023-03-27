"Завдаємо по ворогу превентивних ударів": у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації у Бахмуті

Збройні сили України розуміють, де російські окупаційні війська концентрують найбільше своїх зусиль та протидіють їм.

У ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації у Бахмуті / 24 ОМБр імена короля Данила, 93-а ОМБр Холодний Яр

Незважаючи на те, що Бахмут залишається одним з найгарячіших місць на лінії фронту, де загарбники зосереджують усі свої зусилля, Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Як зазначив Череватий, українські захисники активно будують оборонні рубежі та зміцнюють свої позиції в Бахмуті. Окрім того, ракетні та артилерійські підрозділи завдають превентивних ударів по загарбникам.

Також Збройні сили України розуміють, де російські окупаційні війська концентрують найбільше своїх зусиль та протидіють їм.

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"Найголовніше, що вже протягом 9 місяців ми не даємо ворогу найголовнішого – прорвати нашу оборону та рухатися далі до окупації Луганської та Донецької областей", - підкреслив Череватий.

Речник Східного угруповання військ також розповів, що за цю добу в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське було 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 19 бойових зіткнень, три авіаудари. Також у районі самого міста Бахмут – 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень. Захисникам вдалося ліквідувати 124 окупанти, ще 149 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут і надалі залишається епіцентром боїв, хоч і кількість ворожих атак значно зменшилась. Череватий підкреслив, що російські окупаційні війська продовжують руйнувати все на своєму шляху. Водночас українські захисники дають потужну відповідь та знищують ворога.

Нещодавно стало відомо, що в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

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