УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ виводить війська з Бахмута і перекидає їх під Авдіївку - Жданов

24 березня 2023, 23:03
Військовий експерт зазначив, що російські окупанти усвідомили свою нездатність захопити Бахмут.
Українські військові, російські військові
Російські окупанти перекидають свої сили під Авдіївку / Колаж фото 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Міноброни РФ

Російські окупанти розуміють, що їм не вдається захопити Бахмут і вони переключилися на Авдіївку. Саме на цей напрямок військове командування країни-агресора перекинуло кілька своїх підрозділів, чим і сповільнило наступ під Бахмутом. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.ua.

"По-перше, Авдіївка для нас зараз дуже хороший плацдарм в плані звільнення Донецька. Вона фактично дає можливість нашій артилерії працювати фактично дістаючи до околиць Донецька, особливо по складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і т.д. я думаю, що росіяни переключилися на Авдіївку саме тому, що вони зрозуміли, що з Бахмутом вони каші не зварять", — сказав Жданов.

Він нагадав також про терміни, які РФ ставила як дедлайн для захоплення Донбасу. Цей термін закінчується вже через тиждень.

відео дня

"Через тиждень вже потрібно ставити новий дедлайн по захопленню Донецької області. Вони зробили паузу на новорічні свята і фактично у них приблизно два місяці випало в мобілізації. Сьогодні вони починають це відчувати на собі, підписка мобілізованими трохи розірвалася", — додав Жданов.

Війна Росії проти України на Донбасі

Експерти американського Інституту вивчення війни раніше заявили, що окупанти РФ перехопили ініціативу в Луганській області і почали там свій наступ. Вони зафіксували посилення атак росіян уздовж лінії Сватове-Кремінна. Також ворог атакував оборонні рубежі сил оборони України та незначно просунувся вздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пізніше повідомив, що в регіоні почалося певне загострення. Фактично йдеться про частину масштабного наступу, який планували загарбники. Ворожі війська акцентували свої зусилля на Кремінському напрямку.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти атакують на Кремінському напрямку, проте ЗСУ утримують ситуацію. За словами чиновника, російські війська ставлять перед собою завдання дійти до Лиману Донецької області.

Інші новини:

війна в Україні Авдеевка Бахмут вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:03

РФ виводить війська з Бахмута і перекидає їх під Авдіївку - Жданов

22:46

Австрія готова заарештувати Путіна і передати його до Гааги - Мін'юстВідео

22:23

Нова ампутація і поліорганна недостатність: фігуристу РФ стало гірше

22:17

Олександр Сотник. Путін до перемоги України не доживеВідеоблоги

22:13

"Наступників бути не може": Сотник у фарбах описав післявоєнну Росію без ПутінаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:56

Цукерберг став батьком і показав фото новонародженого

21:56

Звільняв Куп'янськ і воював за Бахмут: окупанти вбили добровольця з ФранціїВідео

21:51

У Путіна не наступатимуть навесні і хочуть зібрати 400 тис. військ для затяжної війни - BloombergВідео

21:28

Метод Фокіна: чи можна садити розрізану картоплю

Реклама
21:17

Український контрнаступ: найближчими тижнями ЗСУ зможуть використовувати танки - Генштаб ЕстоніїВідео

20:05

Путіна витиснули по-максимуму: він здав Росію Китаю ні за щоПогляд

19:59

У Донецькій області йдуть важкі бої, війська РФ видихаються і несуть великі втрати - ЗСУВідео

19:54

Будівлі зруйновані: РФ вдарила по Сумщині аналогом американської "розумної бомби" - Defense ExpressФотоВідео

19:18

"Бавовна" відвідала Севастополь: повідомляють про вибухи в бухті ОмегаВідео

19:08

Шольц розніс пропаганду Путіна і поставив Росії різку умову щодо завершення війни з УкраїноюВідео

18:26

"Братва може психанути": Путін не доживе до перемоги України - СотникВідео

18:14

"Наступ не лімітований часом": Данілов розвіяв міф про "останній шанс" для контрнаступу ЗСУВідео

17:59

У ПАР переполошилися через ордер на арешт Путіна і хочуть всидіти на двох стільцях - BloombergВідео

17:42

Зараз такого не побачиш: чому в СРСР робили холодильники з вбудованим замком

17:31

Може принести проблеми і бідність: чому не можна носити чужі сумкиВідео

Реклама
17:16

"Мочила жорстко": MamaRika розповіла, як Повалій знущалася з українців на "Фабриці зірок"Відео

17:00

Притягне біди і нещастя: чи можна тримати вдома годинник, який стоїть

17:00

Як садити петунію навесні: пишно зацвіте і порадує

16:53

Кримський міст потрібно зруйнувати повністю: Сотник розповів, що робити з символом окупації ПутінаВідео

16:42

Братва пустить в хід "держак від лопати": журналіст назвав умову "обнулення" ПутінаВідео

16:36

Як тільки Україна отримає ATACMS: Жданов назвав три головні цілі для ЗСУ

16:28

LOBODA презентувала новий альбом, збори від якого направить на благодійністьВідео

16:09

Продають нерухомість та вивозять сім'ї: окупанти почали евакуацію з Криму - розвідкаВідео

16:03

"Вона з нами": у Росії побачили ознаки того, що Софія Ротару стала на бік агресора РФВідео

15:55

На Землі почав утворюватися новий океан: дослідники назвали несподіване місце

15:43

Ворог збирає резерви: ексначальник Генштабу назвав ймовірний напрямок нового удару РФ

15:37

"Стратегічні партнери". Як Вірменію перетворили на перевалочний пункт для санкційки

15:36

"Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандалВідео

15:35

У Шольца відповіли на загрозу Медведєва завдати ракетного удару по Бундестагу і Офісу канцлераВідео

15:35

Коли магнітні бурі в квітні: готуємося рятувати організм

15:26

Як вивести крота з двору: прості способи, які допоможуть кожному дачникові

15:20

"Війна закінчиться восени, далі зайдуть миротворці НАТО": журналіст назвав головне завдання УкраїниВідео

15:07

Путін може не дожити до Гааги, він дав наказ "усунути своїх двійників" - СотникВідео

15:02

Україна в односторонньому порядку віддала РФ тяжкопоранених і хворих полоненихФотоВідео

15:02

Брюнетка-Брежнєва запалила в новому кліпі українською мовоюВідео

Реклама
14:57

"Тепер буде хорохоритися перед братвою": у Маріуполі був справжній Путін - СотникВідео

14:48

Штраф за "розкидані речі": на Поділлі скандал через покарання копами мами трирічки

14:48

Сенатор з Румунії "запропонувала" анексувати частину України: у МЗС дали жорстку відповідьВідео

14:34

Як прати куртку в машинці, щоб не збився наповнювач: список "золотих" правил, які має знати кожен

14:19

Гороскоп на тиждень 27 березня - 2 квітня 2023: Рибам - доленосна зустріч, Діві - проблемиВідео

14:09

Як правильно приготувати котлети-напівфабрикати: будуть такими, як домашніВідео

13:48

Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на рукахВідео

13:17

Гороскоп Таро на тиждень 27 березня - 2 квітня: Рибам - важкий період, Тельцям - нова справаВідео

13:10

Несподіване перетворення: як виглядає Габріель з серіалу "Ксена принцеса-воїн" зараз

13:00

Як відбілити тюль від сірості та жовтизни: 5 способів з надзвичайним ефектом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти