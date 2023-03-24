РФ виводить війська з Бахмута і перекидає їх під Авдіївку - Жданов

Військовий експерт зазначив, що російські окупанти усвідомили свою нездатність захопити Бахмут.

Російські окупанти перекидають свої сили під Авдіївку / Колаж фото 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Міноброни РФ

Російські окупанти розуміють, що їм не вдається захопити Бахмут і вони переключилися на Авдіївку. Саме на цей напрямок військове командування країни-агресора перекинуло кілька своїх підрозділів, чим і сповільнило наступ під Бахмутом. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.ua.

"По-перше, Авдіївка для нас зараз дуже хороший плацдарм в плані звільнення Донецька. Вона фактично дає можливість нашій артилерії працювати фактично дістаючи до околиць Донецька, особливо по складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і т.д. я думаю, що росіяни переключилися на Авдіївку саме тому, що вони зрозуміли, що з Бахмутом вони каші не зварять", — сказав Жданов.

Він нагадав також про терміни, які РФ ставила як дедлайн для захоплення Донбасу. Цей термін закінчується вже через тиждень.

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"Через тиждень вже потрібно ставити новий дедлайн по захопленню Донецької області. Вони зробили паузу на новорічні свята і фактично у них приблизно два місяці випало в мобілізації. Сьогодні вони починають це відчувати на собі, підписка мобілізованими трохи розірвалася", — додав Жданов.

Війна Росії проти України на Донбасі

Експерти американського Інституту вивчення війни раніше заявили, що окупанти РФ перехопили ініціативу в Луганській області і почали там свій наступ. Вони зафіксували посилення атак росіян уздовж лінії Сватове-Кремінна. Також ворог атакував оборонні рубежі сил оборони України та незначно просунувся вздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пізніше повідомив, що в регіоні почалося певне загострення. Фактично йдеться про частину масштабного наступу, який планували загарбники. Ворожі війська акцентували свої зусилля на Кремінському напрямку.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти атакують на Кремінському напрямку, проте ЗСУ утримують ситуацію. За словами чиновника, російські війська ставлять перед собою завдання дійти до Лиману Донецької області.

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