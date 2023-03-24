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У Донецькій області йдуть важкі бої, війська РФ видихаються і несуть великі втрати - ЗСУ

24 березня 2023, 19:59
Окупаційні війська Росії атакують Авдіївку і намагаються організувати оточення міста, розповів представник сил оборони України Олексій Дмитрашковський.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають атаки окупантів Росії на Донеччині / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України ведуть важкі бої з окупаційними військами Росії у Донецькій області. Загарбники атакують Авдіївку і намагаються оточити місто. Ворог атакує і в напрямку Мар'їнки. Росіяни несуть великі втрати в особовому складі і техніці, їхній наступ видихається. Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашковський.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на Донецькому напрямку тривають важкі бої.

"В районі Авдіївки не так щоб дуже гаряче. Ворог продовжує атакувати Авдіївку і намагається взяти її в кільце. Також бої йдуть в напрямку Мар'їнки", - сказав представник ЗСУ.

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За його словами, за минулу добу окупанти 31 раз атакували на Донецькому напрямку. З них 15 спроб атак було на Авдіївському напрямку. Українські сили територій не втратили. Ворог видихається і раніше вже підключав до боїв додаткові резерви.

"Якщо брати тиждень-два тому, то були дні, коли ворог атакував по 95 разів на напрямку. Тому можна сказати, що ворог також видихається. Минулого тижня ворог вже включав резерви. Це був підрозділ 98 бригади і дві танкові роти", - зазначив Дмитрашковський.

Також він додав, що російські війська вичерпали основні сили і зазнали великих втрат як серед особового складу, так і військової техніки.

"Тільки за минулу добу ворог втратив більше 3 рот особового складу вбитими і пораненими", - підкреслив Олексій Дмитрашковський.

Війна Росії проти України

У Білому домі раніше зробили заяву про те, що війська РФ готують ще один наступ на Україну. Загарбники можуть піти в атаку на декількох напрямках. У Вашингтоні вважають, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії розповіли, що темпи наступу окупантів Росії під Бамхутом знижуються. Однак ситуація для ЗСУ залишається складною. Існує загроза оточення угруповання сил оборони України на півночі та півдні Бахмута.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають свої війська на різні ділянки фронту. Можливо, ворог спробує перейти в наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, проте росіяни нарощують свої можливості в напрямку Авдіївки, щоб оточити місто.

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Контрнаступ ВСУ:

Авдеевка ЗСУ Мар'їнка війська Росії війна Росії та України
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