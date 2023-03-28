Окупанти доходять до центру Бахмута - ISW

Євген Пригожин перекидає "вагнерівців" на Авдіївський напрямок. У Бахмуті зменшилась кількість атак.

Російські окупанти наближаються до центру Бахмута / Колаж фото Міноборони РФ, 93-а ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти продовжують спроби захопити Бахмут. Нині вони просунулись вперед та майже дійшли до центру міста. Про це заявили в Американському інституті вивчення війни (ISW).

Ворог просувається з півдня до центру та на північному заході Бахмута, в промзоні та вздовж вулиць Зелена і Олександри Колпакової (у кількох кілометрах від центру Бахмута). В ISW зазначили, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито 27 березня був у будівлі школи №5, яка розміщена менше ніж за кілометр на південний схід від міськради Бахмута.

Однак кількість штурмів у напрямку Бахмута зменшилась. В Інституті пов'язують це з перекиданням частини "вагнерівців" на Авдіївський напрямок.

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"Російське військове керівництво в останні тижні могло вирішити відправити певні частини "Вагнера" в район Авдіївки, щоб підтримати виснажені і низькоякісні частини "ДНР", які намагаються взяти цей населений пункт. Якщо такі бійці "Вагнера" справді воюють під Авдіївкою, це може пояснювати обмежені тактичні успіхи РФ в цьому районі в останній тиждень", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на Бахмутському напрямі вдалося стабілізувати ситуацію. Проте російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ.

Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут і надалі залишається епіцентром боїв, хоч і кількість ворожих атак значно зменшилась. Череватий підкреслив, що російські окупаційні війська продовжують руйнувати все на своєму шляху. Водночас українські захисники дають потужну відповідь та знищують ворога.

Нещодавно стало відомо, що в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

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