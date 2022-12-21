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"Росіяни зазнають стратегічної поразки": експерт пояснив, про що говорять величезні втрати ворогів

21 грудня 2022, 01:35
Військовий експерт Петро Черник цілком однозначно оцінив втрати росіян, які вони несуть у жорстоких боях проти України.
ВСУ, вибух
Експерт пояснив, про що говорять величезні втрати ворогів / Колаж фото УНІАН і Rodrigo Alceu Baliza / flickr.com

Вже найближчими днями, цілком ймовірно, людські втрати російських окупантів на війні проти України досягнуто показника в 100 тисяч. Про це в коментарі "24 каналу" розповів відомий військовий експерт Петро Черник.

За його словами, втрати окупантів дійсно величезні і тому Росія поступово йде до стратегічної поразки у війні проти України. Черник нагадав, що таких втрат в рамках європейських битв не було практично ні в кого (після того, як закінчилася Друга світова війна).

"Про що це говорить. Росіяни зазнають стратегічної поразки. Їх військова модель в 21 столітті не витримує конкуренції. Але, попри дійсно божевільні втрати, вони все одно кидають і людей, і залишки радянського мотлоху. Московський імперіалізм бореться у війні за виживання", − підкреслив Черник.

Свого часу, каже експерт, СРСР за десять років війни в Афганістані втратив близько 15,5 тисячі осіб, 147 танків, близько 120 літаків і 120 вертольотів. Тобто, більша кількість загиблих, ніж у нинішній війні проти України, була за останні 40 років лише під час ірано-іракського конфлікту у 1980-х роках. Там загальні втрати з обох сторін серед цивільних і військових склали близько мільйона чоловік.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Інші новини:

ЗСУ новини України війна Росії та України Петро Чернік
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