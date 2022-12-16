Як каже Роман Світан, за вісім років на окупованих територіях вже відбулося чітке розшарування на тих, хто чекає Україну, і на тих, хто піде в Росію.

Військовий експерт розповів, як повертатимуть уми жителів звільнених Криму і Донбасу / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Після того, як офіційному Києву вдасться повернути собі контроль над Кримом і окремими районами Донбасу, то проблема повернення умів місцевих жителів не буде стояти на порядку денному. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Все набагато простіше: ніхто нікого повертати [в плані умів місцевих жителів − Главред] не буде. За вісім років на окупованих територіях вже відбулося чітке розшарування на тих, хто чекає Україну, і на тих, хто піде в Росію. Ця проблема, можливо, була в 2014-2015 роках, але зараз її немає. Час чітко розвів людей по двох таборах", − підсумував він.

Повернення Криму

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прогнозував - якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон і зачистити від окупантів Росії правобережжя Херсонської області, з'являться три варіанти подальшого наступу. Йдеться про формування Дніпра і атаку на запорізькому напрямку, перекидання військ на донецьку і луганську ділянки фронту, або ж наступ на окупований Крим.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що окупант Росія зміцнює свої лінії "оборони" в захопленому Криму.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ. За словами Скібіцького, українській армії для успішної операції знадобляться боєприпаси.

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