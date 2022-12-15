РФ не наважилася перекидати всі бомбардувальники на нові позиції після атаки на бази "Енгельс" і "Дягілєво". Військовий експерт Олег Жданов назвав причину.

Військовий експерт спрогнозував, де ЗСУ влаштують нову "бавовну" / Колаж фото УНІАН і Maxar Technologies

Командування армії російських окупантів вирішило перебазувати свої бомбардувальники з аеродромів, які знаходяться в зоні ураження ЗСУ, але не в повному обсязі. Про це в коментарі "24 каналу" розповів відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Тобто частину своїх "стратегів" вони зняли і швидко перегнали за полярне коло, але ще частина стратегічних бомбардувальників, на жаль, залишається на аеродромах Саратова і Рязані", – сказав він.

За словами Жданова, недавня активність окупантів на аеродромах Мурманська і Астрахані дійсно мала місце. І частина літаків була перебазована. Однак, згідно з новими супутниковими фотознімками, на аеродромах Саратова і Рязані ("Енгельс" і "Дягілєво") все ще залишається частина літаків-ракетоносіїв.

Як говорить експерт, у світлі вищевикладеного, в України є як і раніше є цілком законні цілі - для знищення залишків літаків.

"У нас тоді є законна, легітимна мета для того, щоб дістати ці стратегічні бомбардувальники, щоб вони не могли наносити по нас ракетні удари", – підсумував Жданов.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ - причому саме по тих з них, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Керівник Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

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