"Їхні плани провалюються": у Зеленського повідомили хороші новини щодо Бахмута

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході. Українські війська мужньо тримають оборону.

Андрій Єрмак / president.gov.ua, 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу

Плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута у Донецькій області провалюються.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході. Їхні плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду - Україна", - написав Андрій Єрмак у Telegram.

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Армія України б'ється з військами РФ за Бахмут

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. В ході бойових дії армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їх бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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