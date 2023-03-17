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Військовий експерт пояснив, чому ситуація в Бахмуті може змінитися на користь ЗСУ

17 березня 2023, 02:05
Військовий експерт Роман Світан зазначає, що українським військовим, які зараз в Бахмуті, поки далеко до повного оточення.
Світан, ВСУ
Роман Світан / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

У місті Бахмут, що на Донеччині, де останні кілька місяців йдуть жорстокі бої між ЗСУ та російськими окупантами, на даний момент склалася в тактичному плані двояка ситуація. Про це в ефірі "24 каналу" заявив полковник запасу ЗСУ, відомий військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

З одного боку, українські війська в Бахмуті знаходяться практично у напівоточенні. З іншого - росіяни можуть самі опинитися в такому становищі.

"Ось ця вся "ПВКшна братія", яка намагається рухатися в бік Слов'янська, може потрапити в півколо. З-під Бахмута вихід на Білогорівку або назад – і весь цей наступальний потенціал буде в оперативному оточенні, а далі ліквідований", - пояснив він.

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На думку військового експерта, в оточення можуть потрапити мінімум три бригади – до 7,5 тисячі осіб.

"Це досить суттєві проблеми для росіян. Але щоб нам оточити їх і зробити подібні дії, потрібно 3-5 штурмових бригад. Здійснити марш-кидки по 10-15 кілометрів, а цього достатньо, щоб "відкусити" цю голову, яка рухається на Слов'янськ", – підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав головне завдання захисників Бахмута. За його словами, українські військові, які продовжують утримувати місто Бахмут на Донеччині, виснажують російських окупантів і готують початок для контрнаступу ЗСУ. Саме на Бахмут станом на цей час припадає третина щоденних втрат російських загарбників.

У New York Times News пишуть, що українські десантники пішли в контрнаступ у Бахмуті і завадили російським окупантам взяти місто в оточення. Захисники атакували ворога і обстрілювали російські позиції артилерією. Українські десантники відбили окупантів від останньої головної магістралі до Бахмута.

Водночас у CNN з посиланням на розвідку НАТО повідомляють, що країна-агресор Росія втратила в боях за Бахмут в п'ять разів більше солдатів, ніж Україна. Так, один з чиновників НАТО повідомив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки Альянсу.

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