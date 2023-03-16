ЗСУ за добу стерли з лиця Землі сотні окупантів під Бахмутом: яка обстановка на фронті зараз

На Бахмутському напрямку ворог 256 разів обстрілював українські позиції, але наші захисники не відступають.

У ЗСУ озвучили втрати окупантів у боях за Бахмут за добу / 93-тя ОМБр

ЗСУ тільки за останню добу в районі Бахмута ліквідували 225 російських окупантів. Ще 306 російських військових було поранено.

Загарбники активно намагаються йти в атаку, не шкодуючи живої сили, і зазнають великих втрат, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог 256 разів обстрілював українські позиції різними типами артилерії та РСЗВ, з них 53 обстріли відбулися в районі самого Бахмута.

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Череватий також зазначив, російські війська також намагаються йти в атаку на Лимансько-Куп'янському напрямку. Там кілька тижнів поспіль відбувається рекордна артилерійська активність з боку росіян.

Однак окупанти там щодоби втрачають бронетехніку та живу силу. Тільки за останню добу тут відбулося чотири бойові зіткнення.

Оборона Бахмута

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. В ході бойових дій армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їх бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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