Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

Українські підрозділи в селі Сотницький Козачок Богодухівського району продовжують виявляти та знищувати залишки російських диверсантів. За добу 4 липня на Харківському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень поблизу Липців, Вовчанська та Сотницького Козачка. Про це повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.
За його словами, Сотницький Козачок – невелике село на кордоні з Російською Федерацією. Як пояснив Повх, йдеться про буквально сотні метрів української землі, на які намагалася проникнути російська диверсійно-розвідувальна група.
"Наразі тривають заходи з виявлення її залишків та ліквідації. Ми не коментуємо тактичні дії наших військ в режимі реального часу. Коли відбудуться завершення дій – обовʼязково повідомимо",– розповів він.відео дня
Він також відзначив, що ситуація у зоні відповідальності оператично-тактичного угрупування військ "Харків" складна. Лише за добу, 4 липня, російські окупаційні війська завдали 7 ударів із застосуванням авіації, 22 рази атакували дронами-камікадзе та здійснили 334 обстріли.
"Інтенсифікація бойових дій в районі Липців відбулася фактично у всій зоні відповідальності. Говорити про те, що росіяни надмірно ввели додаткові підрозділи, буде неправильно", – каже речник.
Однак, він зауважив, що ворог робить це систематично, оскільки українські сили вибивають передові підрозділи російської окупаційної армії, що змушує їх проводити ротацію.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині, де окупанти можуть планувати наступ. Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.
Згідно з даними Deep State, на кордоні у Харківській області розпочалися бої ще на одній ділянці. Російські окупанти атакували біля села Сотницький Козачок, використовуючи диверсійні групи.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що наразі не можна виключити можливість нового наступу з боку Росії. Навіть при обмежених ресурсах, ворог може спробувати розширити свої плацдарми з активними зонами бойових дій.
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