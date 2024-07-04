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Армія РФ окупувала два села на Донбасі та розширила фронт на Харківщині - Deep State

Анна Ярославська
4 липня 2024, 07:31
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Просування зафіксовано в Північному Донецької області, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське.
ВСУ, фронт
Ворог окупував Сокіл і Восход / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

За добу російським окупантам вдалося просунутися на Донеччині й окупувати села Сокіл і Восход та розширити фронт у Харківській області. Про це повідомляють аналітики моніторингової групи Deep State.

Крім того, росіяни просунулися в селі Сотницький Козачок на Харківщині. На карті видно, що це село розташоване біля самого кордону з Росією.

Також просування зафіксовано в Північному Донецької області, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське Донецької області.

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"Ворог окупував Сокіл і Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", - йдеться у повідомленні.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що зараз відбувається на фронті - останні новини

Російські війська змогли зайняти мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Сили оборони були змушені вийти із зайнятих позицій через повне руйнування цього мікрорайону. Про це повідомив співзасновник і аналітик проекту DeepState Руслан Микула.

"Ситуація складна. Ворог учора зайняв мікрорайон "Канал". На штабних картах він називається "Новий". На жаль, довелося відступити, оскільки мікрорайон повністю зруйнований. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через "Канал" логістика відбувається в кількох точках. Ворог постійно обстрілює ці точки переправи", - пояснив Микула.

Окупанти намагаються штурмувати населені пункти Північне, Південне, а також Шуми на Донбасі, крім того, ворожі атаки відбуваються в бік села Нью-Йорк, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував тезу, мовляв, ситуація на фронті дійшла до "глухого кута". За його словами, сили ЗСУ нині краще укомплектовані людьми, ніж кілька місяців тому, а новий контрнаступ - питання оснащення бригад.

Контрнаступ ЗСУ 2025 - що відомо

Україна після ухвалення у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів працює над планами щодо нового контрнаступу у 2025 році. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що цілком імовірно, що ЗСУ можуть почати контрнаступ на одній з ділянок фронту. Чим меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння і збереження логістики.

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