Російський диктатор хоче "повністю знищити" Україну, переконаний президент України.

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Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа / Колаж: "Главред", фото: скріншот, ОП

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Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо Путіна

Для України диктатор РФ залишається "вбивцею", заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Путіна "другом".

"Якщо ви говорите про Путіна... ніби він друг... звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати", - заявив Зеленський у коментарі CNN.

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За його словами, російський диктатор хоче "повністю знищити" Україну.

"Звісно, як називати Путіна - це справа президента Трампа... Для нас він - ворог, і, звичайно, для нас він - вбивця. І я думаю, що в основному для людей у світі він - вбивця, бо він вбиває", - підкреслив Зеленський.

Разом із тим глава держави висловив переконання, що адміністрація Трампа залишається найкращим посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

"США, мабуть, для всіх є найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, бо я не бачу, щоб Путін міг прислухатися до когось іншого. Я вважаю, що Путін готовий прислухатися до США та Китаю. Ми не бачимо з боку Китаю бажання брати участь у цьому процесі. А у США, ймовірно, є потужні важелі впливу на Путіна", - додав він.

Переговори в Китаї - думка експерта

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна навряд чи принесе Україні реальні результати. На думку політичного експерта Тараса Загороднього, Пекін навмисно уникає української теми, побоюючись дипломатичних невдач і втрати авторитету. Про це він заявив в інтерв’ю "Главреду".

"Китайці просто вирішили не порушувати тему України, бо розуміють, що тут їх можуть "ввічливо відправити". А для Китаю це буде, м’яко кажучи, втратою престижу", - зазначив експерт.

Загородній також підкреслив, що Київ не допустить ухвалення рішень щодо майбутнього України без своєї участі. За його словами, про це свідчать заява Зеленського та удар по "СИБУРу".

"Зеленський заявив про неприпустимість будь-яких домовленостей щодо нас за нашою спиною. А щоб підкріпити ці слова, Україна завдала удару по "СИБУРу", - підкреслив експерт.

/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" писав, що напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.

Як повідомлялося, Трамп в інтерв’ю Reuters заявив, що домовитися з Китаєм і Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, оскільки жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.

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