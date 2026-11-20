Польським ЗС було досить складно визначити тип об’єктів за даними радіолокації.

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Польща зазнала атаки з повітря / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Повітряні об'єкти перебували в повітряному просторі Польщі кілька хвилин

У Польщі не склалися обставини для застосування засобів ППО

У Польщі не склалися всі необхідні умови для застосування озброєння проти об'єктів, які в п'ятницю порушили повітряний простір країни.

"Тієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не були виконані всі умови для застосування системи озброєння", - заявив оперативний командувач видами Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак, передає PAP.

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За словами Новака, визначити тип об’єктів за даними радіолокації досить складно.

"Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об’єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони „Герань-5"", - зазначив генерал.

Також журналісти поцікавилися, скільки часу неідентифіковані об’єкти перебували в польському повітряному просторі.

"Йдеться про кілька хвилин. Відстань від місця, де ми виявили ракету Х-101, до кордону становить близько 50 км. Це приблизно три хвилини", - відповів глава польського Міноборони Владислав Косиняк-Камиш.

/ Главред

Що відомо про повітряний удар по Польщі

Прес-секретар Оперативного командування підполковник Яцек Горишевський повідомив, що військові перевіряють два можливі випадки порушення повітряного простору.

"Перевіряємо два можливі випадки порушення повітряного простору. Але, звичайно, у нас також є запис з наших радіолокаційних систем", - зазначив Горишевський.

За його словами, інциденти могли статися в селі Хмелек, розташованому неподалік від Нового Липовця в Белгорайському повіті.

Раніше "Главред" повідомляв, що в прикордонних регіонах Польщі лунали сирени та вибухи після масованого обстрілу західних областей України. Тоді на польській території впав і вибухнув невідомий об’єкт, а Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про понад десяток російських ракет поблизу кордону.

Нагадаємо, раніше в Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет системи Patriot. Таку можливість почали розглядати після падіння Х-101 за 50 км від Любліна.

Як повідомлялося, аналітики проаналізували, як Росія завдала удару по Польщі, і розповідали, чому ракету не збили.

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