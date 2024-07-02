РФ може в будь-який момент розширити плацдарм бойових дій на Сумщині чи Харківщині

Останнім часом на Харківському напрямку часто проявляють себе ворожі ДРГ.

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Росія може посунути на Сумщину і Харківщину / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що зараз не можна виключати нового наступу країни-агесорки Росії. В будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ворог спробує розширити плацдарми з активними зонами бойових дій.

"На щастя, по Сумщині не фіксується активних дій ворога зі спробою заходу на територію України. Ми не бачимо, що по той бік кордону в противника є достатньо сил для цього. Армія РФ не має результатів, які ставила перед собою у Харківській області, зокрема в напрямку Липців та Вовчанська. Тому зараз саме туди вони спрямовують свої основні зусилля. Однак не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, армія РФ спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, в тому числі в межах Сумської області або інших напрямків по Харківщині. Ми маємо бути готові до розвитку всяких ситуацій, відстежувати дії ворога, щоб цьому протидіяти", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Останнім часом по Харківському напрямку, зокрема у населеному пункті Сотницький Козачок, проявляли себе ворожі ДРГ, розповів речник ДПСУ.

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"Кілька ворожих ДРГ намагалися зайти туди, але з боями диверсанти були вибиті українськими захисниками. До цього, звісно, доклали руку й прикордонники, які знаходяться на цьому напрямку. Також застосовувалися усі необхідні більш потужні засоби, щоб наносити ураження ворогу, зокрема і на підступах до нашого кордону. Ми задіюємо протидиверсійні резерви, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися в очікуванні до подальших дій", - сказав він.

Демченко також розповів, що активність ворожих ДРГ по Сумській області, особливо зараз, певним чином зменшилась.

"Звісно, ворог намагається проводити диверсійні дії, але їхня активність значно менша. Скоріш за все, противник може використовувати ці групи на тих напрямках, які вважає більш доцільними. Якщо говорити про Сумщину, - усі підрозділи складових Сил оборони роблять усе необхідне, щоб упереджувати дії ДРГ зі спробою заходу на територію України", - додав він.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

Ситуація на передовій: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили ситуацію на Донеччині та заявили про бої за три стратегічні населені пункти. На околицях Часового Яру окупаційні війська агресора Росії активно застосовують артилерію, авіацію та дрони, сказав речник "Хортиці" Назар Волошин. Ситуація дуже напружена.

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