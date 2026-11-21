Наразі бракує факторів, які дозволили б Києву відстояти власні інтереси за столом переговорів, вважає Валерій Чалий.

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З’явився прогноз щодо переговорів про завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП, t.me/umerov_rustem

Важливе із заяв Чалого:

Поки що бракує факторів, які дозволили б Києву відстояти власні інтереси

2028 рік - це буде рік початку реальних переговорів

Колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що реальні переговори про завершення війни в Україні можуть розпочатися лише у 2028 році.

Як він підкреслив в ефірі Еспресо, поки що бракує чинників, які дозволили б Києву відстояти власні інтереси за столом переговорів. Тому головне завдання для країни зараз - вистояти.

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"В принципі, поступово навіть у складних ситуаціях ми пристосовуємося. Нам потрібно вистояти й надалі. Я впевнений, що зараз, на жаль, ми не зможемо так натиснути, щоб наші інтереси були враховані. Люди не люблять говорити про дати, тим більше про ті, що будуть далеко в майбутньому, але такі реалії. 2028 рік - це буде рік реальних переговорів. На жаль, не зараз", - зазначив дипломат.

Також Чалий прокоментував позицію Китаю. Він нагадав слова Сі Цзіньпіна щодо територіальної цілісності та додав: незважаючи на те, що Пекін зараз більше підтримує Росію, принцип непорушності кордонів у Європі потрібно чітко закріпити.

За словами дипломата, усі європейські кордони давно узгоджені, і змінювати їх не можна. Якщо ж хтось ставить під сумнів кордони України, це викликає багато запитань. Чалий підкреслив, що великі держави не зможуть спокійно жити, як раніше, переклавши вирішення цієї проблеми лише на саму Україну.

Зеленський назвав країни Європи, які можуть опинитися під загрозою з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що плани Кремля можуть виходити за межі війни проти України й бути спрямовані на зміну геополітичного ладу в Європі.

Серед країн, які потенційно можуть зазнати впливу, він назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину та країни Балтії. Також Зеленський звернув увагу на присутність американських військ у Європі.

За словами президента, під час переговорів із представниками США обговорювалося майбутнє європейської безпеки після завершення війни. Зеленський вважає, що Москва прагне змінити існуючі кордони та баланс сил на континенті.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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