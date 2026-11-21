Президент наголосив, що роботу системи вдалося відновити після його переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.

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Володимир Зеленський прокоментував заяви Ілона Маска / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Найважливіше із заяв Зеленського:

Інформація про проблеми з системою Starshield відповідає дійсності

Роботу системи вдалося відновити після переговорів з Рубіо

Володимир Зеленський відповів Ілону Маску на заперечення щодо обмежень у роботі Starshield, заявивши, що має підтвердження від українських військових про введений на фронті ліміт швидкості в 161 км/год.

Про це президент України повідомив, відповідаючи на запитання CNN. Він наголосив, що інформація про проблеми з системою Starshield відповідає дійсності та ґрунтується на даних з передової. За словами Зеленського, він "не грає в ігри", коли йдеться про подібні питання.

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Президент також розповів, що роботу системи вдалося відновити після його переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо. При цьому він визнав, що не знає точно, хто саме допоміг вирішити проблему.

У результаті штучних обмежень українські дрони-перехоплювачі не можуть вчасно наздоганяти російські реактивні "Шахеди". Це ускладнює знищення ворожих цілей над тимчасово окупованими територіями, посилює можливості російських військ і створює додаткову загрозу для міст, підконтрольних Україні.

Позиція Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп висловився щодо можливих обмежень роботи супутникової системи Starlink на території України.

Спілкуючись із журналістами, американський лідер заявив, що нічого не знає про подібні проблеми. За його словами, він не чув про обмеження і не може підтвердити, наскільки ця інформація відповідає дійсності.

/ Інфографіка: Главред

Starlink в Україні - новини за темою

Раніше сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс вимагали від Ілона Маска зберегти всі документи, що стосуються обмежень, які SpaceX запровадила для України щодо користування супутниковими сервісами Starlink і Starshield. До 30 листопада мільярдер має письмово підтвердити, що компанія вжила всіх необхідних заходів для збереження документації.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Як повідомляв Главред, керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що обмеження швидкості Starlink і Starshield завдають удару по українській протиповітряній обороні та звужують її можливості щодо знищення ворожих повітряних цілей. Причини обмежень українська сторона наразі з’ясовує разом із партнерами у Сполучених Штатах.

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