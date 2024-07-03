Відкриття нового напрямку на Харківщині: відомо, куди можуть піти окупанти

Армія країни-агресорки Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.
"Я скажу, що Золочів, Богодухів, взагалі напрямок з Грайворона, він розглядався ще на початку операції на Харківщині. Він був змінений і відтермінований, оскільки ворог поніс втрати, їм треба було зосередитися на напрямку Вовчанську. Зараз те, що відбувається – це не намагання провести комплексу операцію", – сказав Мусієнко.
За його словами, на початку нового вторгнення РФ на Харківщину, Росія планувала наступати відразу на чотирьох напрямках, зокрема два з них – це Липці та Вовчанськ.
"І ще два – це Козача Лопань і Золочів чи Богодухів. Вони мали рухатися в бік Великої Писарівки на Сумщині, а далі вже або на Богодухів, або в напряму на Золочів. Але на Золочів не так усе просто – по-перше, ландшафт, по-друге – шляхів сполучення не так багато. І тому вони під вогневим контролем зараз перебувають", - наголосив військовий експерт.
Він підкреслив, що окупанти можуть спробувати наступати, але він не думає, що ці атаки будуть успішними.
"Мету, яку зараз ворог собі ставить – це спробувати розтягнути наші сили тут і спробувати завадити контрнаступальним діям в районі Вовчанська", – підсумував Мусієнко.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що зараз не можна виключати нового наступу країни-агресорки Росії. В будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ворог спробує розширити плацдарми з активними зонами бойових дій.
Аналітик Bild зазначав, що ситуація для росіян на Харківщині погіршується, зокрема, через дефіцит військової техніки, який РФ не здатна перекривати.
В той же час, росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповів Юрій Повх.
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