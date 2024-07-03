Відкриття нового напрямку на Харківщині: відомо, куди можуть піти окупанти

Під час нового вторгнення РФ на Харківщину, Росія планувала наступати відразу на чотирьох напрямках, каже Мусієнко.

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Окупанти звернули увагу на новий напрямок на Харківщині / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Армія країни-агресорки Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Я скажу, що Золочів, Богодухів, взагалі напрямок з Грайворона, він розглядався ще на початку операції на Харківщині. Він був змінений і відтермінований, оскільки ворог поніс втрати, їм треба було зосередитися на напрямку Вовчанську. Зараз те, що відбувається – це не намагання провести комплексу операцію", – сказав Мусієнко.

За його словами, на початку нового вторгнення РФ на Харківщину, Росія планувала наступати відразу на чотирьох напрямках, зокрема два з них – це Липці та Вовчанськ.

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"І ще два – це Козача Лопань і Золочів чи Богодухів. Вони мали рухатися в бік Великої Писарівки на Сумщині, а далі вже або на Богодухів, або в напряму на Золочів. Але на Золочів не так усе просто – по-перше, ландшафт, по-друге – шляхів сполучення не так багато. І тому вони під вогневим контролем зараз перебувають", - наголосив військовий експерт.

Він підкреслив, що окупанти можуть спробувати наступати, але він не думає, що ці атаки будуть успішними.

"Мету, яку зараз ворог собі ставить – це спробувати розтягнути наші сили тут і спробувати завадити контрнаступальним діям в районі Вовчанська", – підсумував Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що зараз не можна виключати нового наступу країни-агресорки Росії. В будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ворог спробує розширити плацдарми з активними зонами бойових дій.

Аналітик Bild зазначав, що ситуація для росіян на Харківщині погіршується, зокрема, через дефіцит військової техніки, який РФ не здатна перекривати.

В той же час, росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповів Юрій Повх.

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