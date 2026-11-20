Російські війська завдали балістичного удару по центру Кривого Рогу; у результаті, за наявними даними, постраждало 20 осіб.

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РФ випустила ракету по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото Дніпропетровської ОДА

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У Кривому Розі пролунали вибухи після удару РФ

В результаті відомо про 20 постраждалих, серед них – троє дітей

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи після повітряного удару країни-агресора РФ у п’ятницю ввечері, 20 листопада.

Російські війська завдали балістичного удару по центру Кривого Рогу, внаслідок чого, за даними, постраждали 20 осіб, серед них – троє дітей.

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У важкому стані в лікарні перебуває 7-річний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. В результаті удару пошкоджено ресторан, гаражі та автомобілі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що ракета влучила поблизу житлових будинків та ресторану. Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу.

/ Дніпропетровська ОДА

Подробиці удару РФ

Число постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі зросло до 42 осіб, із них четверо – діти; 27 людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже відомо про 42 поранених, із них четверо дітей. Загинули дівчина 20 років та 7-річний хлопчик.

Чи можлива нова хвиля російських атак

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків попередив про ймовірність повторних російських ударів по Україні протягом 20 листопада.

У зв’язку з можливою загрозою він порадив мешканцям заздалегідь зарядити портативні зарядні пристрої, зробити запас питної води та уважно стежити за сигналами повітряної тривоги.

"Протягом дня можуть бути повторні тривоги! Реагуємо", - написав Марцинків.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Голосіївському районі постраждала територія інфраструктурного об’єкта, де, за попередніми даними, загорілася офісна будівля, а на Оболоні осколок ракети влучив у триповерхову будівлю.

Нагадаємо, російська окупаційна армія завдала удару по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. В результаті влучання дрона постраждали чотири людини, у будівлі вибито понад 50 вікон.

Як повідомлялося, у Львові пролунала серія потужних вибухів - у місті працювала протиповітряна оборона. Також у Львові та Львівській області ввели спеціальні аварійні відключення електроенергії.

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