Найважливіше із заяв Загороднього:
- Саміт у Китаї був спробою створити видимість для росіян
- Більш важливою є ситуація навколо поразки республіканців на виборах
Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував підсумки саміту в Китаї за участю президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, а також китайського лідера Сі Цзіньпіна.
"Це була спроба створити видимість для росіян, що він із Трампом і Сі нібито про щось домовився. Більше нічого", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
При цьому експерт вважає, що набагато важливішою є ситуація навколо поразки республіканців на виборах.
"А для російських еліт набагато важливіше те, що республіканці програли вибори до Конгресу США, адже тепер усе, про що Путін домовився з Трампом, нічого не означає, це дурниця. У російській верхівці усвідомлюють, що їм вигідніше дружити зі США, ніж з Китаєм, оскільки Піднебесна їх з’їсть і не подавиться", - додав Загородній.
Переговори в Китаї: експерт оцінив перспективи України
Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна навряд чи принесе Україні відчутні результати. Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Пекін уникає українського питання, щоб не зіткнутися з дипломатичним провалом і не втратити авторитет.
За словами експерта, Київ не дозволить ухвалювати рішення щодо свого майбутнього без участі України. Це підтверджують заяви Зеленського та удар по "СИБУРУ", який, на думку Загороднього, став сигналом про готовність України відстоювати свої інтереси.
Раніше "Главред" писав, що напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів.
Нагадаємо, екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.
Як повідомлялося, Трамп в інтерв’ю Reuters заявив, що домовитися з Китаєм і Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, оскільки жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.
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