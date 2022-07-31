Росіяни оголосили про атаку ЗСУ на штаб флоту в Севастополі: Україна спростовує

Країна-агресор Росія 31 липня заявила про атаку ЗСУ на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Стверджується, що через неї постраждали п'ятеро людей.
Російські чиновники заявили, що була здійснена "атака ЗСУ" безпілотником на штаб Чорноморського флоту у тимчасово анексованому Севастополі. Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.
Окупанти зазначили, мовляв, рано недільного ранку у двір штабу ЧФ "прилетів непізнаний об'єкт" - ймовірно, дрон. Загиблих нібито немає, але поранені були п'ятеро співробітників.
Також чиновники-колаборанти стверджують, що саме через "атаку ЗСУ" в Севастополі вирішили перенести святкування російського "Дня Військово-морського флоту".
У свою чергу, спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук назвав повідомлення росіян про нібито українську атаку по штабу ЧФ у Севастополі відвертою провокацією.
"Звільнення нашого Криму від окупантів буде відбуватися не так і набагато ефективніше. Всьому свій час. Витримки всім нам і мужності! Перемоги і миру!",- прокоментував він.
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Нагадаємо, раніше окупований РФ Севастополь в Криму доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження в ході бойових дій біля острова Зміїний.
"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений Російський протидиверсійний катер П - 342" Юнармієць Балтики", - написав спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
До того ВМС повідомляли, що знищили у Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.
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