У Бердянську ЗСУ знищили ворожий десантний корабель Орськ

Російський корабель знищили в Бердянську / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Збройні Сили України в порту Бердянськ знищили ворожий десантний корабель Орськ.

"Доброго ранку ми з України! У захопленому Росією порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні ВМС Збройних Сил України у Facebook.

Як видно на фото, на кораблі була сильна пожежа.

Інші подробиці не уточнюються.

Російський десантний корабель Орськ знищили ЗСУ / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

21 березня російські ЗМІ повідомляли, що в порт Бердянська увійшов великий десантний корабель Чорноморського флоту Орськ, який доставив бойову техніку.

Як повідомляв Главред, фрегат Військово-Морських сил України Гетьман Сагайдачний затопили, щоби він не дістався ворогу і не використовувався, зокрема, для диверсій, повідомив 4 березня міністр оборони Олексій Резніков.

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