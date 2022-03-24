У Бердянську ЗСУ знищили ворожий десантний корабель Орськ

21 березня російські ЗМІ повідомляли, що в порт Бердянська увійшов великий десантний корабель Чорноморського флоту Орськ, який доставив бойову техніку.
Збройні Сили України в порту Бердянськ знищили ворожий десантний корабель Орськ.
"Доброго ранку ми з України! У захопленому Росією порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні ВМС Збройних Сил України у Facebook.
Як видно на фото, на кораблі була сильна пожежа.
Інші подробиці не уточнюються.
21 березня російські ЗМІ повідомляли, що в порт Бердянська увійшов великий десантний корабель Чорноморського флоту Орськ, який доставив бойову техніку.
Як повідомляв Главред, фрегат Військово-Морських сил України Гетьман Сагайдачний затопили, щоби він не дістався ворогу і не використовувався, зокрема, для диверсій, повідомив 4 березня міністр оборони Олексій Резніков.
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