Згоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в Бердянську

Подробиці завданих окупанту збитків поки уточнюються, кажуть у Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації.
Бійці Збройних сил України, крім знищення військового корабля окупантів "Орськ", пошкодили ще два інших ворожих судна. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела в Запорізькій обласній військово-цивільній адміністрації.
За їх словами, крім кораблів, бійцями ЗСУ вдалося знищити сховище палива місткістю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога. Подробиці нанесеного окупанту збитку поки уточнюються.
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Нагадаємо, раніше Збройні сили України в порту Бердянськ знищили ворожий десантний корабель "Орськ".
"Доброго ранку, ми з України! У захопленому Росією порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Орськ Чорноморського флоту окупантів. Слава Україні!",- йдеться в повідомленні ВМС Збройних Сил України в Facebook.
Як видно на фото інциденту, на "Орську" відразу виникла сильна пожежа.