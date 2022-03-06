Інтернаціональний легіон: Кулеба розповів, що в Україну їдуть 20 тисяч ветеранів і добровольців

Дмитро Кулеба / Reuters

В Україну продовжують їхати досвідчені військові фахівці та добровольці з 52 країн планети Земля - для того, щоб увійти до складу інтернаціонального легіону на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це заявив По час стріму в соціальній мережі Facebook керівник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогоднішній день до нас направляються досвідчені ветерани і добровольці з 52 країн світу, це їх бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їх добровільна готовність воювати на боці добра", — зазначив дипломат.читайте такожВже кілька тисяч іноземців хочуть вступити в інтернаціональний легіон України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання приєднатися до оборони України та Європи – інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо, що українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ. Їх відпускають захищати свою країну в повній бойовій екіпіровці. Зазвичай вони беруть участь в рамках місій під егідою ООН або НАТО.