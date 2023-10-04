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Під Лиманом на Донбасі загинув доброволець з Латвії

Анна Ярославська
4 жовтня 2023, 07:53 оновлено 4 жовтня, 07:57
Поки що немає офіційного підтвердження загибелі військового ані від української, ані латвійської влади.
Доброволець з Латвії, ВСУ
Доброволець з Латвії загинув на Донбасі / Колаж: Главред, фото: rus.lsm.lv, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Під Лиманом в Донецькій області загинув доброволець з Латвії. Його ім'я та позивний поки не розкриваються. Також немає офіційного підтвердження ні від української, ні від латвійської влади.

Як пише видання LSM, загибель добровольця з Латвії підтвердили кілька його соратників.

За даними латвійського телебачення, боєць загинув в результаті атаки дрона неподалік Лимана на сході України.

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Інформацію про загибель латвійського добровольця підтвердив і колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбиньш.

"Його соратники подбають про те, щоб його тіло доставили в Латвію, і його поховали згідно з військовим регламентом", – сказав Далбиньш.

Латвійські ЗМІ також припускають, що можливо, доброволець загинув під час того самого удару, який у суботу забрав життя естонця Танеля Кріггуля на прізвисько "Стінгер".

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року.

Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня неподалік Лимана Донецької області.

Крім того, на війні в Україні нещодавно загинули ще кілька добровольців з Білорусі. Вони були на боці Сил оборони України.

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