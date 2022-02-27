В Україні створюють Інтернаціональний легіон і закликають іноземців допомогти в обороні

В Україні створюють Інтернаціональний легіон для іноземців / Reuters

В Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання долучитися до оборони України і Європи – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський. Відповідне звернення оприлюднене на сайті Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває не просто вторгнення Росії на територію України, а початок війни в Європі, яка спрямована проти єдності й елементарних прав людини у Європі.

Іноземці та особи без громадянства можуть вступити до лав Збройних сил України, і зокрема до Сил тероборони ЗСУ, згідно з Положенням, яке затверджене указом президента України від 10 червня 2016 року №248.

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В Офісі президента пояснили, як можна вступити до Сил тероборони іноземцям. Для запису в Інтернаціональний легіон і щодо всіх деталей потрібно звертатися до аташе з питань оборони Посольства України у своїй державі. Контактну інформацію можна знайти на сайт Посольства.

"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни. Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!", – додали в ОП.

Раніше в КМДА повідомили, що ситуація на околицях Києва контролюється ЗСУ, загонами територіальної оборони і добровольчими батальйонами. Він зазначив, що в нічний час були зіткнення з ДРГ, але на даний момент обстановка в місті спокійна. У столиці комендантська година триватиме до понеділка 8 ранку.

Нагадаємо, Нова Каховка в Херсонській області повністю потрапила під контроль російських окупантів станом на ранок 27 лютого 2022 року. Міськвиконком захоплений і утримується ворожими військами, з будівель по всьому місту були зняті українські прапори.

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