За кілька днів до весілля: на фронті загинув відомий кінооператор

У боях з окупантами загинув 22-річний боєць і кінооператор Олесь Самчук (позивний "Каркаде"). Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України в соцмережі Facebook.
Повідомляється, що Самчук загинув у Луганській області в районі Кремінної під час виконання бойового завдання - причому за кілька днів до запланованого дня свого одруження
Він закінчив інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка 2023 року і одразу пішов добровольцем на фронт. Служив у підрозділі аеророзвідки.
Олесь Самчук народився 1 квітня 2002 року. Його мама - рівненська поетеса Вікторія Самчук, була незрячою і тому йому змалку довелося навчитися доглядати за нею.
Коли Олесю було 15 років, його мати померла. Хлопець переїхав до двоюрідної бабусі, а вже за два роки вступив до вишу. Свій позивний "Каркаде" він обрав якраз тому, що так називалася перша поетична збірка мами.
Фільми, зняті Олесем Самчуком - "Архітектон", 2021 р., "Life goes on", 2023 р. - є на відкритому показі творчих кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів кафедри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики.
Що за організація Інститут журналістики?
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований 1947 року як відділення філологічного факультету, з 1953 - перший в Україні факультет журналістики. У 1993 році перейменований в інститут, сучасна назва - з 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.
Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'Артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.
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