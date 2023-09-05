У боях з окупантами в Україні загинув доброволець з Колумбії

На війні з російськими окупантами в Україні загинув доброволець з Колумбії Алехандро Еррера Евія.
Як повідомляє видання El Tiempo, Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та корпусі технічних розслідувань.
"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання родини, поїхав в Україну, щоб поповнити ряди військових формувань, які допомагають армії цієї країни", — йдеться у повідомленні.
У загиблого залишилися дружина і син.
Як повідомляв Главред, на фронті загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький з позивним "Сокіл". Він пішов з життя під час захисту України від загарбників біля селища Курдюмівка, що неподалік від Бахмута Донецької області.
У боях з російськими окупантами загинув 21-річний воїн Роман "Ворон" Кужель з міста Рівне. Молодий українець став на захист рідної країни з перших днів повномасштабного російського вторгнення, а після війни планував одружитися.
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